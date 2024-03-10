Нетаньяху признал разногласия с Байденом

Израиль и США согласны друг с другом относительно основных целей операции в секторе Газа, однако в способе их достижения мнения расходятся. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«У нас есть согласие по основным целям [операции Израиля в Газе], однако у нас есть разногласия относительно путей их достижения. В конечном счете Израиль должен принимать решения», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Нетаньяху также заявил, что Израиль не собирается сбавлять обороты в боевых действиях в анклаве.