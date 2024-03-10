Алиев и Токаев: братство переходит в тюркский союз наш обзор
Касым-Жомарт Токаев в Баку. Накануне визита глава Казахстана высказал несколько важных заявлений, из которых особый интерес вызывают мысли президента об Организации тюркских государств.
«Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что инициативу по созданию данной структуры выдвинул Казахстан, а подписано оно было уже на древней азербайджанской земле. - С тех пор прошло почти пятнадцать лет, в течение которых организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене. В этой связи трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом масштабе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира, как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие».
Отмечая в интервью колоссальный потенциал ОТГ, президент Казахстана привел конкретные цифры. Общая территория Организации тюркских государств составляет около 4,5 миллиона квадратных километров, совокупный ВВП – свыше 1,5 триллиона долларов, население – больше 160 миллионов человек.
По словам Касым-Жомарта Токаева, товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 миллиарда долларов, а общий товарооборот тюркских стран с внешним миром – порядка 1,3 триллиона долларов.
«Все страны ОТГ уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, а также представлены и активно работают в ключевых международных организациях», - подчеркнул президент Казахстана.
«Конечно, - продолжил Касым-Жомарт Токаев, - для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно. Но к этому надо добавить и настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов. В связи с чем можно отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, - ТЮРКСОЙ, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, которые не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и придают заряд для сплочения тюркских народов».
Лидер Казахстана отметил растущую роль ОТГ на международной арене, где Организация тюркских государств превращается в авторитетного международного игрока, к мнению которого прислушиваются с большим вниманием.
«Заслуженного авторитета на международном уровне добилась также Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА), - отметил лидер Казахстана. - Здесь идет обмен опытом и аккумулируются передовые идеи по законотворчеству и развитию парламентской дипломатии. А недавно учрежденный Тюркский инвестиционный фонд призван создать высокоэффективную платформу по привлечению финансовых средств для поддержки внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, а также для реализации совместных проектов с международными финансовыми институтами».
Еще одной особенностью сотрудничества Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ заключается, по мнению Касым-Жомарта Токаева, в созвучии подходов двух стран к институциональному развитию Организации тюркских государств.
«Обе страны являются участниками всех шести международных организаций тюркской направленности, и это самое яркое подтверждение того, что Астана и Баку видят вектор развития интеграции ОТГ в одном ключе, - отметил президент Казахстана. - Да, за относительно короткий период сотрудничество стран - членов ОТГ продемонстрировала свою жизнеспособность и определила контуры тюркского мира, как новой геополитической реальности. Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов, начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории».
Именно эти вопросы и обсудил в ходе визита в Баку глава Казахстана. Сегодня в Баку прошло первое заседание казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета с участием президентов Азербайджана и Казахстана. И здесь уже трудно определить ту грань, где двусторонние отношения Баку - Астана переходят в многосторонние общетюркские связи.
Впрочем, такими и должны быть отношения между братскими странами, когда интересы каждого члена ОТГ трансформируются одновременно в интересы организации в целом.