Отдел информации 11 мартa 2024, 23:55

Касым-Жомарт Токаев в Баку. Накануне визита глава Казахстана высказал несколько важных заявлений, из которых особый интерес вызывают мысли президента об Организации тюркских государств. «Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что инициативу по созданию данной структуры выдвинул Казахстан, а подписано оно было уже на древней азербайджанской земле. - С тех пор прошло почти пятнадцать лет, в течение которых организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене. В этой связи трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом масштабе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира, как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие».

Отмечая в интервью колоссальный потенциал ОТГ, президент Казахстана привел конкретные цифры. Общая территория Организации тюркских государств составляет около 4,5 миллиона квадратных километров, совокупный ВВП – свыше 1,5 триллиона долларов, население – больше 160 миллионов человек. По словам Касым-Жомарта Токаева, товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 миллиарда долларов, а общий товарооборот тюркских стран с внешним миром – порядка 1,3 триллиона долларов. «Все страны ОТГ уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, а также представлены и активно работают в ключевых международных организациях», - подчеркнул президент Казахстана. «Конечно, - продолжил Касым-Жомарт Токаев, - для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно. Но к этому надо добавить и настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов. В связи с чем можно отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, - ТЮРКСОЙ, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, которые не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и придают заряд для сплочения тюркских народов». Лидер Казахстана отметил растущую роль ОТГ на международной арене, где Организация тюркских государств превращается в авторитетного международного игрока, к мнению которого прислушиваются с большим вниманием.