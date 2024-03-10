Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11 мартa 2024, 23:49

В эти дни внешнеполитическая интрига вокруг Армении обострилась до предела. Судя по всему, если ситуация и не приблизилась к развязке, то как минимум развивается именно в этом направлении. Как говорил Уинстон Черчилль, правда, совсем по другому поводу: «…это не конец, это даже не начало конца, но совершенно точно, это конец начала». После окончательной и бесповоротной потери Карабаха армянская политика, ориентированная исключительно на Россию, стала претерпевать серьезные изменения. Впервые за постсоветские годы в Ереване стали все громче и отчетливее говорить о поисках союзников на Западе и возможностях поэтапного ухода из-под эгиды Российской Федерации.

Первая реакция в мире на новый поворот во внешней политике официального Еревана была возбужденно-торжествующей. Первые полосы ведущих европейских и американских изданий запестрели заголовками типа «Россия теряет влияние на Южном Кавказе», «Армения уходит от России» и так далее в том же духе. При этом, тон публикаций был настолько категоричным, что складывалось устойчивое ощущение необратимости ухода Армении из-под российского крыла. Причем в первую очередь по сугубо политическим причинам. И ничего неожиданного в этом не было. Дело в том, что после жестокого поражения в 44-дневной Карабахской войне становилось все очевиднее, что Армению тяготит ее стратегическое партнерство с Москвой. Российские ставленники в Армении, преимущественно воры и мошенники, вызывали в армянском обществе лютую ненависть, которая постепенно трансформировалась в определенную апатию армян к так называемому карабахскому вопросу. Коллега-журналист, посетивший Ереван в сентябре 2023 года, когда Армения окончательно потеряла Карабах, сказал мне, что в Грузии на улицах гораздо больше украинских флагов, чем в Армении карабахских. А точнее, их там вообще нет. Рядовые армяне были вынуждены терпеть криминально-коррупционное управление в стране, прочно ассоциировавшееся с Россией, поскольку Москва, как ни крути, была гарантом сохранности «отжатых» у Азербайджана территорий. Но как только Россия перестала им быть, сразу же возник вопрос: «А зачем тогда терпеть такие союзнические отношения?!»

Словом, всем казалось, что разворот Армении на Запад - дело решенное. Что, собственно, подкрепляла и антироссийская риторика как самого Никола Пашиняна, так и других представителей армянской политической элиты. Но шли недели, потом месяцы, а никакого движения в этом направлении не было. И хотя антироссийская риторика последовательно ужесточалась, в реальной жизни все оставалось на своих местах: и база в Гюмри, и параллельный импорт, и схемы по обходу санкций, и членство Армении в различных пророссийских интеграционных объединениях. Если на минутку отвлечься от обмена ругательствами и подколками между армянской и российской властями и посмотреть на все это с сугубо практической точки зрения, то ничего толком не изменилось. Армения даже не вышла из ОДКБ, в котором реально не присутствует, но членом которого по-прежнему является. Можно говорить, что Ереван ФАКТИЧЕСКИ или ПОЧТИ вышел из ОДКБ, но все это – разговоры в пользу наивных. Армения как была, так и продолжает оставаться членом ОДКБ, сколько бы в Ереване ни говорили об обратном.

И вот на седьмой месяц новой армянской политики Ереван, наконец-то, предпринял первый шаг, который должен был сделать еще в 1993 году. А именно, попросил русских пограничников отправиться по известному адресу из ереванского аэропорта Звартноц. Я никогда не был в аэропорту столицы Армении, а потому плохо себе представляю, как такое вообще было возможно? То есть прилетает кто-то в Ереван, а на входе в суверенное государство Армения твои документы проверяют… российские пограничники. Словно и не Ереван это вовсе, а Москва или Питер! Впрочем, не все так просто. Как заявляет официальная Москва, ее солдаты охраняют воздушные ворота Армении в рамках пакетного соглашения, предусматривающего контроль не только над аэропортом Звартноц, но и над всей государственной границей Армении с Ираном и Турцией. Так что вывести российских пограничников только из аэропорта никак не получится. Ибо смысл грозного окрика из Москвы достаточно ясен: «Либо вы (Армения) оставляете в стороне эту крамольную идею, либо мы снимем с себя всю ответственность за ваши границы и уйдем». Кто-то, возможно, воскликнет: «Так именно это армянам и нужно!» Но кто-то другой резонно поинтересуется: «А Ереван готов к столь радикальному отказу от российского военного патронажа?»

Конечно, организовать в наше время пограничный контроль – как говорится, не бином Ньютона. В конце концов, контролируют же армянские пограничники границу с Грузией, и ничего, все вроде бы нормально. Однако есть психологический нюанс, связанный с таким политически сложным участком, как граница с Турцией. Так что армянам не так-то просто решиться после 35 лет охранять его в одиночку, без россиян. На данный момент известно лишь, что Армения «официально попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц». Ответов на вопросы: что значит «официально», как это выглядит в реальности и когда планируется начать консультации с Москвой пока нет. Тем не менее приходится констатировать, что это - первый более или менее официальный шаг, демонстрирующий намерения Еревана дистанцироваться от своего еще недавно главного стратегического партнера. В то же время Армения продолжает официально заявлять, что не намерена обращаться к Москве с просьбой об эвакуации из Гюмри российской военной базы. Ереван также, даже теоретически, не заявляет о теоретической возможности выхода из СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Словом, все пока остается на местах. И лишь усиленные контакты Армении с Западом дают представление о главном векторе армянской внешней политики. Ереван осторожничает, опасаясь выходить без надежного прикрытия из сферы российского влияния. Пашинян в лихорадочном поиске хотя бы минимальных гарантий того, что Запад, в случае, если Армения решится на полноценный разрыв с Россией, поможет ей смягчить возможные удары. Поскольку для Еревана пуститься в самостоятельное плавание, имея в качестве гарантий риторическую поддержку Жозепа Борреля и дружеское похлопывание по плечу Энтони Блинкена – это авантюра, на которую армяне не пойдут. Так что все попытки Армении оторваться от российской платформы, чтобы совершить мягкую посадку на Западе, выглядят нереалистично. Это было ясно еще полгода назад, когда Пашинян впервые увидел, что реально представляют собой гарантии Запада, и тем более очевидно сейчас, когда даже банальный вывод российских пограничников из аэропорта может стать для Армении причиной серьезных проблем.