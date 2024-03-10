Зеленский заверил: Украине не нужны французские войска

По мнению Зеленского, высказывание Макрона прежде всего было связано с будущими решениями президента России Владимира Путина. В то же время Владимир Зеленский отметил, что, «пока Украина стоит, французские военные могут оставаться на территории Франции».

«То, что он сказал, что мы не можем ничего «исключать», я думаю прежде всего, что это связано с Владимиром Путиным. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной»,— сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV, добавив, что «французские дети не будут умирать в Украине, поскольку страна не является членом НАТО».

По словам Зеленского, сейчас иностранные войска не нужны на украинской территории, однако он предложил подумать о техническом персонале, который мог бы приехать в Украину и помочь с ремонтом военной техники. Речь идет, в частности, о танках Leopard и артиллерийских установках Caesar, которые для ремонта отправляются обратно в Европу.