В Иране праздник огня привел к жертвам

По меньшей мере 8 человек погибли, еще 330 пострадали в ходе мероприятий по случаю праздника Чахаршанбе-Сури в Иране с 20 февраля по 11 марта. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно информации, более 150 человек получили ожоги разной степени тяжести. Как минимум 86 пострадавших остаются в больницах, 11 из них - в отделениях интенсивной терапии.

Агентство ISNA со ссылкой на представителя иранской полиции Саида Монтазера оль-Махди информировало, что число погибших за период празднования составило 10 человек. Около 70% пострадавших за время празднований - лица младше 18 лет.

Ежегодно во всем Иране отмечается один из древнейших праздников Чахаршанбе-Сури или же Красная среда. Массовые гулянья традиционно проходят в последние недели перед наступлением праздника Новруз. Во вторник вечером миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень, разжигают костры, через которые прыгают на протяжении ночи.