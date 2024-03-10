Израильтян предостерегли от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Израиля предостерегло своих граждан, у которых есть также российское гражданство, от поездок в Россию из-за риска мобилизации. Об этом говорится на сайте МИДа страны.

«Гражданин Израиля, также имеющий российское гражданство, который находится на территории РФ, подчиняется законодательству России, включая решения, касающиеся призыва граждан в российскую армию, а также требований для въезда и выезда из страны, — говорится на сайте МИДа Израиля. — Граждан Израиля просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок».