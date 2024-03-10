ВСУ ликвидировали российского пропагандиста?

В российских и украинских телеграм-каналах распространяется информация об убийстве российского пропагандиста – «военкора» Егора Гузенко, известного под псевдонимом «Тринадцатый». Также появлялись сообщения о якобы гибели командующего Воздушно-десантными войсками РФ и группировкой «Днепр» Михаила Теплинского.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что данная информация уточняется.

В понедельник днем в российских пропагандистских пабликах стала распространяться информация о гибели «военкора» «Тринадцатого». Отмечалось, что он не выходит на связь.