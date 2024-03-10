Трамп предупредил противников доллара

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего повторного избрания на пост главы американской администрации не допустит, чтобы страны отказывались от доллара, так как эффект от дедолларизации будет сравним для Соединенных Штатов с проигрышем в войне.

«Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара, потому что если мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революционной войне, это будет удар по нашей стране, сравнимый с проигрышем в войне», - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.