В ОДКБ заявили, что Ереван молчит

Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало. Об этом в интервью ТАСС сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы как международная организация уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ, - сказал генсек организации. - О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления Пашиняна.