У Зеленского хорошие новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние три месяца». Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов», - заявил президент Украины.

Вместе с тем, говорит Зеленский, ВСУ удалось остановить продвижение российской армии на востоке, и она несет большие потери.

Но Зеленский предупредил, что такое утверждение может потерять свою актуальность «через месяц или неделю», если Украина не получит достаточной помощи.

Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент Зеленский рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли. В связи с этим глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

Он также рассказал, что в Украине строятся фортификационные сооружения протяженностью более 1000 километров. «Когда мы говорим об укреплениях, мы говорим о непрерывном процессе, – уточнил Зеленский. – Мы говорим не о нескольких километрах или сотнях километров, а о более чем 1000 километров» «Это очень сложная задача. Они должны быть прочными и устойчивыми к изменениям климата (...), но также устойчивыми к любой военной технике, используемой против этих оборонительных рубежей», – подчеркнул президент Украины.