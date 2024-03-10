«Последнее предупреждение» Европе

Жара, засуха, лесные пожары и наводнения, наблюдавшиеся в последние годы, усугубятся в Европе даже при оптимистических сценариях глобального потепления и повлияют на условия жизни на всем континенте. Об этом говорится в новом докладе Европейского агентства по окружающей среде (EEA), опубликованном в понедельник, 11 марта. Выдержки из доклада приводит Deutsche Welle.

Последствия могут быть «катастрофическими», если не будут приняты срочные меры, предупреждают авторы первого общеевропейского анализа рисков, связанных с изменениями климата. Всего они перечисляют 36 угроз, 21 из которых требует немедленных действий, а восемь обозначены как «особенно неотложные».

Авторы доклада отмечают, что температура в Европе с 1980-х годов росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем. Мер, которые европейские страны предпринимали, чтобы этому противостоять, недостаточно. Но даже если удастся замедлить потепление, глобальные температуры уже более чем на 1 градус Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху, говорится в документе.

По данным EEA, без принятия срочных мер большинство из указанных в докладе 36 климатических рисков могут достичь «критического или катастрофического уровня» уже в этом столетии.

В случае пессимистического сценария сотни тысяч человек могут погибнуть от волн жары, а экономические потери только от прибрежных наводнений могут превысить к концу века 1 триллион евро в год, предупредили в агентстве. «Это должно стать серьезным предупреждением. Последним предупреждением», - сказали в организации.