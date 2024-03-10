Кровь кипит и страсти Эйнулла Фатуллаев из Иерусалима

Эйнулла Фатуллаев, Иерусалим

Бесконечный поток мусульман в Аль-Аксу не ослабевает. По официальной информации, в первый день Рамазана на площадь у Куббата ас-Сахры и Аль-Аксы прошло свыше 20 тысяч мусульман. На это и рассчитывал лидер военизированного крыла ХАМАС Яхья Синвар, сорвавший сделку по обмену заложников в Каире. По информации, стекающей в Иерусалим, конфронтация между Синваром и придавленным американцами и катарским эмиром политическим крылом ХАМАСа достигло точки бифуркации.

Однако, стратеги в Иерусалиме сыграли на опережение и закрыли вход в Аль-Аксу арабам из Палестинской автономии. Это решение критикуют израильские либералы, педалирующие вероятность опасности восстания на Западном берегу. В предыдущие годы правительство Израиля не создавало преград для палестинских паломников. В этом году опасается призывов Синвара и интерференции двух радикальных волн на маленьком пятачке священной земли.

Расчет Яхьи и гибель Исы

Израильские спецслужбы все еще не достали Синвара. Однако оперативная служба «Моссада» убеждена, что лидер военного крыла все еще находится в Газе. Но минувший день принес большой успех ЦАХАЛу. Наконец, после долгой паузы и военной трясины, в которую угодили израильские солдаты, Нетаньяху заполучил «красивую картинку», с которой помчался к скептикам. Накануне ЦАХАЛ опубликовал видео мощнейшего удара по еще одному подземному комплексу ХАМАСа. Судя по официальной информации, в подорванном подземном царстве укрывался третий по влиянию в номенклатуре военного крыла ХАМАС – Маруан Иса. К тому же, влиятельный боевик входит в руководство «Бригады Из-ад-дина аль-Кассама» - вооруженного ополчения палестинцев, названного в честь героя-мученика Палестины Изз ад-Дина аль-Кассама, погибшего 100 лет назад в боях с британским иноземным нашествием.

Операцию провели, подземный туннель взорвали, вот только Нетаньяху не удалось предъявить скептикам и противникам тело самого Маруана Исы. Нет доказательств его ликвидации. Есть версии и предположения. А этим сухим материалом протестную и демократическую публику не накормишь.

К тому же, Нетаньяху все еще не может выйти из-под мощнейшего антиправительственного залпа критики – Израиль зашел в тупик. И с каждым днем еврейскому государству все сложнее выбираться из состояния мистической безысходности.

Нетаньяху терпит провалы не только в Газе, но в узких улочках Иерусалима. Накануне вечером, вооруженная израильская полиция не удержала своей агрессии, набросившись на мирных паломников, следующих в Аль-Аксу. Инцидент вновь произошел у Дамасских ворот. 20 паломников обвинили в подстрекательстве. Спрашивается – в подстрекательстве к чему? Терактам, дестабилизации или еврейским погромам? Мирная колонна в час молитвы-Таравих шла в направлении к мечети, как столкнулась с ничем не объяснимой бешеной реакции стражей порядка.

По словам лидеров мусульманской общины Иерусалима, главные столкновения еще впереди – 15 марта, в день пятничной молитвы, сотни тысяч арабов с разных уголков страны начнут стекаться в старый город. Израильские власти готовятся к пятничной битве, призваны отставные офицеры и резервисты израильской полиции.

Какие-то невидимые нейронити связывают накаленную обстановку в Иерусалиме с войной в Газе и ростом напряженности на Западном Берегу. Арабский мир Израиля или как его называет политик Авигдор Либерман «пятая колонна», затаив дыхание, следит за схваткой между Биби и Байденом.

Американский президент отчетливо указал, что наступление на Рафах – последний укрепрайон и бастион, в котором сконцентрированы остатки разгромленной армии ХАМАС и полтора миллиона беженцев, является «пересечением запретной черты».

Нетаньяху непреклонен. И указал Байдену на другую красную черту – «7 октября», которое никогда не должно повториться в Израиле. Глава правительства еврейского государства не скрывает своей решимости вторгнуться и закатать в асфальт последний город сектора.

Байден и Нетаньяху... Схватка продолжается

Как поступит Байден и что он задействует для предотвращения катастрофы, остается догадываться. Однако в унисон с Байденом выступает и король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз, впервые открыто расценив спецоперацию в Газе, как «преступление против палестинцев».

Завершается процесс консолидации мирового сообщества вокруг сопротивления планам по наступлению на Рафах. Глава Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер поехала к лидеру политического крыла ХАМАС Исмаилу Ханийе.

Почву под ногами израильского правительства выбивают и в тылу - ультраортодоксы, угрожающие властям покинуть Израиль в случае их принудительного призыва в армию согласно новому закону о призыве. Об этом открыто заявил главный сефардский раввин Ицхак Йосеф.

У Нетаньяху остается слишком мало времени, чтобы торпедировать инициативу оппозиции и министра обороны.

Да, у Нетаньяху осталось слишком мало времени, и не только в разрешении взрывоопасных проблем ультраортодоксов и конфессиональной вражды в Старом городе.

Витают вопросы над Вечным Городом

Премьер-министр кроме ситуации штормового цугцванга, загнал себя и страну в цейтнот. Как Израиль вместе со своим лидером, преследуемый США и арабским миром – с одной стороны, Евросоюзом, Великобританией и Турцией – с другой, и поставленный в состоянии войны с ХАМАСом на севере, «Хезболлой» на юге и иранскими прокси на Голанских высотах будет выбираться из этой безвыходной западни и кровавого омута?! Как при этом не утерять статус региональной державы, формирующей многообразную геополитику сложнейшего региона? Как остановить войны, сохранив лицо и обеспечив безопасность окруженного враждебной коалицией еврейского государства? Куда и каким путем идти дальше?

Раздумывая над этими вопросами, я покидаю стены вечного Города!..