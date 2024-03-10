Эйнулла Фатуллаев, Иерусалим 02:11

Бесконечный поток мусульман в Аль-Аксу не ослабевает. По официальной информации, в первый день Рамазана на площадь у Куббата ас-Сахры и Аль-Аксы прошло свыше 20 тысяч мусульман. На это и рассчитывал лидер военизированного крыла ХАМАС Яхья Синвар, сорвавший сделку по обмену заложников в Каире. По информации, стекающей в Иерусалим, конфронтация между Синваром и придавленным американцами и катарским эмиром политическим крылом ХАМАСа достигло точки бифуркации. Однако, стратеги в Иерусалиме сыграли на опережение и закрыли вход в Аль-Аксу арабам из Палестинской автономии. Это решение критикуют израильские либералы, педалирующие вероятность опасности восстания на Западном берегу. В предыдущие годы правительство Израиля не создавало преград для палестинских паломников. В этом году опасается призывов Синвара и интерференции двух радикальных волн на маленьком пятачке священной земли.

Израильские спецслужбы все еще не достали Синвара. Однако оперативная служба «Моссада» убеждена, что лидер военного крыла все еще находится в Газе. Но минувший день принес большой успех ЦАХАЛу. Наконец, после долгой паузы и военной трясины, в которую угодили израильские солдаты, Нетаньяху заполучил «красивую картинку», с которой помчался к скептикам. Накануне ЦАХАЛ опубликовал видео мощнейшего удара по еще одному подземному комплексу ХАМАСа. Судя по официальной информации, в подорванном подземном царстве укрывался третий по влиянию в номенклатуре военного крыла ХАМАС – Маруан Иса. К тому же, влиятельный боевик входит в руководство «Бригады Из-ад-дина аль-Кассама» - вооруженного ополчения палестинцев, названного в честь героя-мученика Палестины Изз ад-Дина аль-Кассама, погибшего 100 лет назад в боях с британским иноземным нашествием. Операцию провели, подземный туннель взорвали, вот только Нетаньяху не удалось предъявить скептикам и противникам тело самого Маруана Исы. Нет доказательств его ликвидации. Есть версии и предположения. А этим сухим материалом протестную и демократическую публику не накормишь. К тому же, Нетаньяху все еще не может выйти из-под мощнейшего антиправительственного залпа критики – Израиль зашел в тупик. И с каждым днем еврейскому государству все сложнее выбираться из состояния мистической безысходности.

התחלה רעה מאוד לרמדאן. שוטרים מכים באלות מתפללים בשער אלאקצא לפני תפילת התראוויח הראשונה.

שוב הוכח מי ראש הממשלה האמיתי במדינה הזו. pic.twitter.com/KIyhysCzUn — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 10, 2024

Нетаньяху терпит провалы не только в Газе, но в узких улочках Иерусалима. Накануне вечером, вооруженная израильская полиция не удержала своей агрессии, набросившись на мирных паломников, следующих в Аль-Аксу. Инцидент вновь произошел у Дамасских ворот. 20 паломников обвинили в подстрекательстве. Спрашивается – в подстрекательстве к чему? Терактам, дестабилизации или еврейским погромам? Мирная колонна в час молитвы-Таравих шла в направлении к мечети, как столкнулась с ничем не объяснимой бешеной реакции стражей порядка. По словам лидеров мусульманской общины Иерусалима, главные столкновения еще впереди – 15 марта, в день пятничной молитвы, сотни тысяч арабов с разных уголков страны начнут стекаться в старый город. Израильские власти готовятся к пятничной битве, призваны отставные офицеры и резервисты израильской полиции. Какие-то невидимые нейронити связывают накаленную обстановку в Иерусалиме с войной в Газе и ростом напряженности на Западном Берегу. Арабский мир Израиля или как его называет политик Авигдор Либерман «пятая колонна», затаив дыхание, следит за схваткой между Биби и Байденом. Американский президент отчетливо указал, что наступление на Рафах – последний укрепрайон и бастион, в котором сконцентрированы остатки разгромленной армии ХАМАС и полтора миллиона беженцев, является «пересечением запретной черты». Нетаньяху непреклонен. И указал Байдену на другую красную черту – «7 октября», которое никогда не должно повториться в Израиле. Глава правительства еврейского государства не скрывает своей решимости вторгнуться и закатать в асфальт последний город сектора.

Как поступит Байден и что он задействует для предотвращения катастрофы, остается догадываться. Однако в унисон с Байденом выступает и король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз, впервые открыто расценив спецоперацию в Газе, как «преступление против палестинцев». Завершается процесс консолидации мирового сообщества вокруг сопротивления планам по наступлению на Рафах. Глава Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер поехала к лидеру политического крыла ХАМАС Исмаилу Ханийе. Почву под ногами израильского правительства выбивают и в тылу - ультраортодоксы, угрожающие властям покинуть Израиль в случае их принудительного призыва в армию согласно новому закону о призыве. Об этом открыто заявил главный сефардский раввин Ицхак Йосеф. У Нетаньяху остается слишком мало времени, чтобы торпедировать инициативу оппозиции и министра обороны. Да, у Нетаньяху осталось слишком мало времени, и не только в разрешении взрывоопасных проблем ультраортодоксов и конфессиональной вражды в Старом городе.