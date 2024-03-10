В Украине отвергли требование Грузии

Председатель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен президентства Михаила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти. Слова Арахамия приводит «Европейская правда».

«Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для «нормализации отношений», – заявил Арахамия, добавив, что для настоящей нормализации отношений Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михаила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций.

В понедельник грузинский кабмин заявил, что что «для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, занимающих высокие посты в их администрации».