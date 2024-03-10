Главы ЦРУ и разведки США сделали заявления по Украине

По его мнению, дополнительное финансирование от США поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах, «вернуть наступательную инициативу» и вести переговоры «с позиции значительной силы».

Украина «потеряет» в 2024 году территории, если ей не окажут существенную помощь, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

Бернс рассказал, что только что вернулся из Украины: «Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году».

По его словам, у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США — время на оказание помощи.

Бернс считает, что для Конгресса будет «огромной исторической ошибкой» отказ принять помощь Киеву. Он отметил, что благодаря средствам США Украина получит возможности для наступления.

В свою очередь, глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия с конца прошлого года «добивается постоянных успехов» на фронте, получая преимущество за счет неопределенности относительно перспектив военной помощи Украине со стороны Запада. Нынешняя ситуация «все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы», а Россия значительно увеличила темпы роста оборонной промышленности, наладила выпуск снарядов и дальнобойных вооружений, что дает ей возможность «в случае необходимости вести продолжительную и интенсивную войну», указала Хейнс.

Бернс также полагает, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной: «Наша оценка заключается в том, что Россия сегодня не настроена серьезно на переговоры». По его мнению, в Москве считают, что «время на стороне» РФ.

При этом глава ЦРУ выразил мнение, что Россия сталкивается с «долгосрочными экономическими последствиями» войны против Украины, различных санкций и ограничительных мер, применяемых Западом. «Это быстро превращает Россию в экономического вассала Китая», - заявил Бернс.