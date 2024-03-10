Положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «находится под угрозой», и он может лишиться своего поста. Такой вывод содержится в ежегодном докладе аппарата директора Национальной разведки США, посвященном оценке глобальных угроз и геополитической ситуации в мире.

«Положение Нетаньяху как лидера, а также его правящей коалиции ультраправых и ортодоксальных партий, проводивших жесткую политику в отношении палестинского вопроса и проблем безопасности, возможно, находится под угрозой», - цитирует ТАСС текст документа.

Доклад был подготовлен и обнародован в понедельник, 11 марта, в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступило руководство ключевых американских спецслужб.

По оценке авторов доклада, «недоверие к способности Нетаньяху управлять у общественности углубилось и расширилось, хотя оно и так находилось на высоких уровнях до войны».

«И мы ожидаем крупных акций протеста [в Израиле] с требованием его (Нетаньяху) отставки и проведения новых выборов. Возможно появление иного, более умеренного правительства», - отмечает разведка США.