Регионы России под ударом беспилотников. Горит нефтебаза, нет света фото
Белгородский район Белгородской области РФ подвергся атаке беспилотником, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
БПЛА сбросил четыре взрывных устройства. Повреждена линия электропередач, без света остались семь сел. «Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ»,— написал Гладков в Telegram. Никто не пострадал.
Атаке также подверглась Курская область. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, над Фатежским районом был сбит БПЛА. Последствия на земле уточняются.
Взрывы прогремели и в Орле, российские телеграм-каналы сообщают о мощном пожаре в районе нефтебазы. По предварительным данным, пожар начался из-за атаки беспилотника. По данным «Базы», пожар на нефтебазе начался около трех часов ночи. По словам местных жителей, перед началом пожара они слышали звук взрыва. Сейчас на месте работает несколько пожарных расчетов. По словам источников, пострадавших нет.
Губернатор Орловской области Клычков подтвердил, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника, пострадавших нет. Пожар тушат.