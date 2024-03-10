Генсек ОДКБ: Надеемся на политическую трезвость руководства Армении

Ереван действительно в последнее время не участвует в работе Секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Об этом в интервью ТАСС заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в Секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации.

Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - отметил глава организации.