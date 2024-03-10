Продолжаются бои в Белгородской и Курской областях между ВСУ и войсками РФ. Согласно информации телеграм-каналов, в российские регионы зашли бойцы легиона «Свобода России», РДК и Сибирский батальон. Сообщают о стрелковых боях в приграничных селах, местные жители фиксируют передвижение танков. На границе находятся несколько вооруженных групп на пикапах. Тем временем участники легиона «Свобода России» опубликовали видео, в котором заявили, что «идут на выборы президента РФ». Официальных комментариев от российских властей пока нет.

*** 10:21

Украинские вооруженные группировки пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области России. Об этом сообщается в Telegram-каналах.

Украинские каналы сообщают об операции воюющих на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона". Легион "Свобода России" уже подтвердил участие в операции.

Российские военкоры сообщают о бое на границе, после которого нападавшие были с потерями отброшены.

Сообщается, что несколько вооруженных групп на пикапах перешли в наступление, используя минометы и артиллерийское оружие. Отмечается, что в настоящее время идет стрельба в районе Теткино Курской области и в Белгородской области.

Официальной информации от украинских властей и РФ на этот счет пока нет.