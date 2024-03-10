Представитель Путина в Авдеевке видео
Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Авдеевку — город в Донецкой области Украины, захваченный российскими войсками в феврале 2024 года.
О визите Кириенко утром 12 марта сообщил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин, не уточняя, когда именно состоялась поездка. По словам Пушилина, они с Кириенко "осмотрели авдеевский коксохимзавод, пообщались с жителями, передали гуманитарную помощь".
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