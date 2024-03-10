Эта весна будет иной с Kontakt! Потому что сеть магазинов Kontakt и в этот раз решила проявить радость весны большими скидками для покупателей.

Воспользовавшись скидками до 50% на наличные покупки в рамках кампании до 26 марта, ваша радость увеличится в десять раз. Сеть, являющаяся предвестником весны, также представляет для своих покупателей более доступные условия покупки в рассрочку. Итак, Kontakt представляет возможность приобрести все смартфоны, ноутбуки, смарт-часы, наушники на 18 месяцев без процентов и комиссий, а телевизоры, мебель и бытовую технику на 24 месяца без процентов и комиссий!

В дополнение ко всему у сети также есть предложение, которое включает в себя только праздничную кампанию. В рамках кампании "Купи сейчас, плати через 3 месяца" вы сможете получить на месте каждый товар, который вам по душе, без какой-либо оплаты. Внимание! Удобство условий оплаты через 3 месяца может сделать вас зависимым от Kontakt.

Так, по предложениям Новруза только при наличной покупке:

- Мини-печь Hoffmann мощностью 1400 Вт теперь стоит не 180, а 80 AZN;

- Диван Nirvana с базой и механизмом трансформации в кровать не за 550, а за 250 AZN.

Покупатели, желающие воспользоваться условиями покупки в рассрочку, смогут приобрести:

- Смартфон Samsung Galaxy A25 256 ГБ с эксклюзивным предложением всего за 35 AZN в месяц;

- Телевизор Toshiba с экраном 109 см и качеством 4K HD всего за 44 AZN в месяц.

Так что с этими и сотнями других вариантов вы можете ознакомиться в магазинах Kontakt. Для дополнительной информации вы можете обратиться в колл-центр *6060 или на страницы сети в социальных сетях. "Контакт" поздравляет всех с наступающим праздником Новруз!