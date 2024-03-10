ОДКБ расширит участие в миротворческих миссиях вне региона

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах за пределами зоны своей ответственности. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года (во время стабилизации обстановки в Казахстане - прим.). Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации", - сказал он.

В частности, Тасмагамбетов подчеркнул, что расширение миротворческого трека невозможно без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями, такими как ООН.

"В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира, - отметил Тасмагамбетов. - Так, Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия", - добавил он.

По словам генсека, важным шагом на пути к расширению связей с ООН в этой области стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств - членов ОДКБ в контактах с секретариатом всемирной организации.

Тасмагамбетов напомнил, что в сентябре 2023 года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН, тогда стороны отметили "важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира".