Украина впервые получит российские деньги
Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов уже в июле, сообщили источники Financial Times. По информации газеты, Киеву могут перечислить €2–3 млрд.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России не только для реконструкции Украины, но и для военной поддержки Киева.
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