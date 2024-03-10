В связи с развитием лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте безопасности пищевых продуктов (AQTİ). Также обеспечивается внедрение передовых технологий в лабораториях, участие персонала в тренингах и международных межлабораторных испытаниях компетентности для повышения компетентности.

В рамках мероприятий Центральная ветеринарная лаборатория (MBL) AQTI приняла участие в квалификационной проверке, организованной Всемирной организацией здравоохранения животных и Референтной лаборатории диагностики ящура Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. В тесте результаты, представленные MBL, были отнесены к четвертой, высшей категории.

Отметим, что MBL - лаборатория биобезопасности второго уровня, имеющая современную материально-техническую базу и отвечающая международным требованиям. Лаборатория неоднократно принимала участие в испытаниях компетентности, организуемых международными организациями, и добилась высоких результатов.