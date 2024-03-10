Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия построенного в Физули Центра детского творчества имени Курмангазы. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Алиев и Токаев встретились с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями Физули и детьми, которые будут учиться в Центре.

До этого Токаев ознакомился с генеральным планом города Физули.