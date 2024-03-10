Токаев в Физули обновлено 12:12
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия построенного в Физули Центра детского творчества имени Курмангазы. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Алиев и Токаев встретились с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями Физули и детьми, которые будут учиться в Центре.
До этого Токаев ознакомился с генеральным планом города Физули.
*** 11:10
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в Азербайджане, 12 марта прибыл в Физулинский район.
В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя выстроился почетный караул.
Касым-Жомарта Токаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.