Возле «28 Мая» построят велодорожки
Предполагается строительство инфраструктуры микромобильности вокруг станции метро «28 Мая», сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Согласно информации, на территории совместно с соответствующими учреждениями будут проведены работы по благоустройству, в рамках которых предусматривается замена асфальтового покрытия, создание инфраструктуры микромобильности, в том числе организация велосипедных дорожек.