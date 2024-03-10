Польша отказала Украине

Польша не планирует направлять своих военных в Украину даже в целях подготовки военнослужащих ВС Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Станислав Взентек в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio.

"Мы не предполагаем, чтобы наши солдаты принимали участие в войне, так как присутствие польских солдат в Украине, даже если бы оно носило обучающий характер, граничило бы с участием в ней", - отметил представитель польского оборонного ведомства.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "высоко оценивает инициативу президента [Франции] Эммануэля Макрона". При этом Минобороны Польши уже неоднократно заявляло об отсутствии намерения у Варшавы направлять военных в Украину.