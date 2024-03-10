Премьер Грузии пообещал не ссориться с Россией

Власти Грузии продолжат придерживаться прагматичной политики в отношении России после назначения Георгия Каджаи новым спецпредставителем премьер-министра по связям с Москвой, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

"Что касается задач, они остаются теми же. Вы знаете, какой режим отношений с Россией. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономическими отношениями. Поручения, которые могли быть даны Каджая, касаются этого", - сказал премьер журналистам.

Кобахидзе в понедельник сообщил, что назначил новым спецпредставителем по вопросам отношений с РФ Каджая, который возглавлял Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Занимавший этот пост с 2012 года Зураб Абашидзе стал советником премьера.