Пашинян собирается в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может отправиться в российскую столицу для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мае этого года. Об этом пишет армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники, близкие к властям.

Сообщается, что Армения с 1 января текущего года возглавляет организации, входящие в ЕАЭС, а также Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и Евразийскую экономическую комиссию.

Отмечается, что по традиции заседание членов Союза созывается в председательствующей стране, однако армянская сторона пока не выдвинула предложений об этом.