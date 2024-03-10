Американская разведка о деоккупации Карабаха
Возвращение Азербайджаном Карабаха снизило нестабильность в регионе, сообщает разведка США.
«Отношения между Арменией и Азербайджаном, вероятно, останутся напряженными, но возвращение Азербайджаном Карабаха снизило нестабильность», - говорится в ежегодном отчете американского разведывательного сообщества.
В качестве факторов напряжения указываются отсутствие двустороннего мирного договора, близость дислокации вооруженных сил, отсутствие механизма обеспечения прекращения огня.
«В сентябре 2023 года Азербайджан инициировал военную операцию, которая привела к поражению и капитуляции сепаратистов. Уход большей части армянского населения региона и самороспуск «правительства» позволили Баку продвигать планы по эффективной интеграции региона с Азербайджаном, фактически исключив этот давний вопрос из двусторонней мирной повестки дня», - говорится в информации.