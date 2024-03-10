Экс-представитель НАТО предложил отправить войска в Украину
ЕС должен отправить военных в Украину из-за бездействия альянса, заявил экс-помощник верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и бывший полковник армии США Александр Кроутер.
По его словам, НАТО бездействует и не ведет активной борьбы с российской армией на территории Украины.
«Это потрясающая возможность для ЕС активизироваться и заняться реальным делом», - отметил Кроутер.
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