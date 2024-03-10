МЧС учит прыгать через костер

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

«Несоблюдение правил пожарной безопасности во время различных церемоний, организованных в честь праздника Новруз байрамы, а также мероприятий, проводимых по вторникам, в ряде случаев приводит к печальным и тяжелым последствиям», - отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что необходимо соблюдать следующие правила: костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых горючих материалов; собравшиеся у праздничного костра дети должны находиться под присмотром взрослых; необходимо соблюдать осторожность, перепрыгивая через костер; проследить за тем, чтобы огонь в костре был полностью потушен. В министерстве также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.