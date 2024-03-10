Пашинян о российских пограничниках

Погранслужба Армении проинформировала российских коллег, что она может нести службу в аэропорту Еревана без содействия России. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Пограничные войска Армении с письмом обратились к пограничным войскам России, поблагодарили за службу в аэропорту «Звартноц» и поддержку обеспечения безопасности, осведомили, что поскольку в нашей стране госинституты развиваются, в том числе при поддержке российских коллег, пограничная служба имеет достаточно опыта и знаний для осуществления службы в аэропорту без российских пограничников. Это содержание письма, направленного российской стороне», - отметил он.