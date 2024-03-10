Генпрокуратура и Госслужба совместно борются с уклонистами

Генеральная прокуратура и Государственная служба по мобилизации и призыву продолжают совместные комплексные мероприятия по борьбе с уклонением от прохождения военной службы.

Как передает haqqin.az, в совместном заявлении ведомств говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей от Госслужбы информации о незаконных действиях Халила Энвер оглу Аскерова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования возникли серьезные подозрения в том, что Халил Аскеров получил 5 700 манатов в обмен на обещание обеспечить призывника военным билетом через якобы имеющиеся у него связи в Шамкирском отделении Госслужбы.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Халил Аскеров был задержан в качестве подозреваемого по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица) УК Азербайджана. Идет следствие.