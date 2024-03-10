Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.
«Мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ, не участвуем в заседаниях. Мы ожидаем лишь ответа на один вопрос: какова зона ответственности организации в Армении. Все проблемы начались с того момента, когда Ереван поднял этот вопрос. Если ОДКБ ответит на вопрос - где зона ответственности ОДКБ в Армении и этот ответ будет соответствовать видению Армении, тогда мы будем считать, что вопрос между нами урегулирован. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать», - резюмировал Пашинян.