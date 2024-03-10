Входящая в группу компания «СТП Полимер» принимает участие на выставке, которая проходит в Бакинском Экспо-центре.

На стенде компании выставлены образцы труб различного назначения, фитинги, трубы для воды и газа под давлением, гофрированные, дренажные, трубы капельного орошения, а также кабели для защиты кабелей и оптические кабели.

В ходе мероприятия, которое будет продолжаться до 14 марта, участники выставки смогут подойти к стенду компании «СТП Полимер», получить подробную информацию от представителей компании, а также провести встречи для дальнейшего сотрудничества.

Для информации отметим, что компания «СТП Полимер» является вторым по площади предприятием Сумгаитского технологического парка. Этот завод, начавший работу в декабре 2009 года, является одним из крупнейших промышленных предприятий по производству полимерной продукции в регионе, специализирующимся на выпуске различных полимерных труб. Кроме того, на предприятии эксплуатируются полимерные фитинги, рулонные и полимеркомпозитные трубы, смесители-дозаторы и кабельные пластики, водопроводные и канализационные трубы, участки производства плит.

Весь производственный процесс осуществляется с помощью самого современного технологического оборудования производства немецких Krauss Maffei, Unicor, Krah, австрийских Battenfield Cincinatti, Fux, итальянских Omipa и турецкой Mikrosan. Вся готовая продукция тестируется в лабораториях, импортированных из Дании. Наши лаборатории аккредитованы по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 17025:2008, TUV, Green for Russia и другим стандартам.

Большая часть технологического оборудования и сырья, произведенного в Германии, позволяет производить продукцию, соответствующую современным мировым стандартам. Общая производственная мощность составляет более 250 000 тонн в год.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых группой компаний СТП, вы можете получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.