Мехтиев обманул государство на сотни тысяч из зала суда
Завершено предварительное следствие по уголовному делу Чингиза Мехтиева, в 2015-2020 годах занимавшего должность начальника отдела спортивных операций компании Baku City Circuit.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет Лейла Аскерова-Мамедова. Подготовительное заседание суда назначили на 18 марта.
Отметим, что Мехтиев обвиняется в хищении и незаконной легализации государственных средств в крупном размере.
Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit. Следствие установило, что всего Мехтиев присвоил 397 852 маната. Деньги он переводил на счета в зарубежных банках. Мехтиеву предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Решением суда он находится под надзором полиции.