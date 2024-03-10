Увольнения в Астаринском колледже

В ходе мониторинга, проведенного в Астаринском педагогическом колледже, были выявлены многочисленные недостатки, связанные с организацией обучения. В этой связи Государственным агентством по науке и высшему образованию при Министерстве науки и образования были инициированы кадровые и структурные реформы.

Об этом haqqin.az сообщили в самом Госагентстве. Новым директором учебного заведения назначили доктора философских наук профессора Кямрана Кязымова. Он ранее занимал должность проректора Ленкоранского государственного университета.

Отметим также, что новый директор является отцом шехида Вюсала Кязымова.

В продолжение вышеупомянутых реформ приказом Госагентства освобожден от должности замдиректора по воспитательной работе колледжа Юсиф Шахнамазов. Учитель географии Айнур Аскерзаде назначена на эту должность.