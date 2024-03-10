Пашинян: «Азербайджан сказал правду»

Территория Армении по документам составляет не 29 тыс. 800 кв. км, а меньше, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджанская сторона обратила наше внимание на тот факт, что в правительственных сайтах Армении данные о нашей территории были еще десятки лет назад. Я потом проверил и это так и есть. Там была указана не 29 800 кв. км территории, а даже меньше», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян не исключил, что делимитация может начаться с Тавушской области, это «обусловлено вызовами области безопасности».

«Я допускаю, что может иметь место обмен территориями, однако вероятность такого подхода невелика, поскольку это может деформировать процесс и создать дополнительные риски», - сказал он.

Что касается коммуникаций, которые могут остаться за пределами юрисдикции Еревана, то премьер отметил, что Армения должна решить этот вопрос и создать коммуникации в пределах своей юрисдикции.