Спикер Сейма Польши пообещал отправить жену на фронт

Спикер Сейма Польши Шимон Холовня заявил, что его жена поедет на фронт в случае войны.

«Моя жена поедет на фронт. Моя жена погибнет, если начнется вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай Бог», - сказал политик.

Он отметил, что его супруга Уршула является офицером Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и пилотом истребителя МиГ-29. По его словам, она реально служит в армии, а не «воюет словом, как это делают в СМИ или в политике».