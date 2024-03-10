Мадуро оскорбил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, он такой же «побежденный клоун». Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Зеленский все больше и больше похож на Гуайдо, такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо», – сказал Мадуро.

Так венесуэльский лидер отреагировал на критику Зеленского в адрес Папы Римского Франциска, который ранее призвал Украину начать переговоры с Россией. По словам Мадуро, Папа Римский знает, что ситуация вокруг Украины является «большой провокацией». Политик поддержал призыв понтифика начать мирные переговоры.