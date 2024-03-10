Пашинян заменяет россиян европейцами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить с Евросоюзом продление срока гражданской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном еще на два года.

«Наши отношения с ЕС очень активные. Хорошо, что не мы, а именно ЕС констатирует, что с Арменией связи никогда не были так глубоки и крепки. Надеюсь, что в ближайшее время будут приняты решения, которые подтвердят это еще раз.

Например, в сфере безопасности мы готовы обсудить с ЕС продление срока гражданской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном еще на два года», - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.

Как ранее заявил Пашинян, армянская сторона уведомила Кремль, что более не нуждается в услугах российских пограничников в ереванском аэропорту «Звартноц».