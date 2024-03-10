В Грузии отреагировали на ультиматум Украины

Требования, которые глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия выдвинул в адрес Грузии для нормализации отношений с Украиной, вызывают сожаление. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

Кобахидзе заявил, что проявление такого отношения к Грузии представителем украинского парламента «очень прискорбно и печально». Он добавил, что «Украина сегодня находится в сложной ситуации», в Грузии уважают украинский народ, поэтому не собираются «вступать в полемику с Арахамией или другими политиками».

Премьер подчеркнул, что грузинские власти выражали солидарность с Украиной «не только на словах, но и в конкретных действиях». В качестве примера он привел поставки гуманитарной помощи и более чем 600 резолюций и других документов, которые поддержала Грузия: «Когда на таком фоне делаются двусмысленные заявления, это укрепляет нашу веру в то, что все происходит не так, как должно быть».

Кобахидзе напомнил, что ранее Украина отозвала своего посла из Грузии, он назвал такое решение «абсолютно непонятным». По его словам, тогда «оправданием было присутствие умирающего Саакашвили в государстве», но сегодня это «оправдание» не работает. Он подчеркнул, что сообщения о критическом состоянии бывшего грузинского президента — часть «фейковой кампании», «ложь» и «подлог». «На этом фоне, когда в очередной раз звучат заявления, призывы освободить Саакашвили и так далее, это, мягко говоря, неправильно, непонятно», — сказал Кобахидзе.

Накануне Давид Арахамия заявил, что для настоящей нормализации отношений Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михаила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; прекратить помогать России уклоняться от санкций.