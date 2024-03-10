Китайские и российские корабли в водах Ирана, Азербайджан наблюдает видео
Китайские и российские корабли вошли в территориальные воды Ирана, где проходят совместные учения ВМС Ирана, Китая и России.
В ходе учения боевые корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна.
В общей сложности в учении задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и Китая. Также широко используются вертолеты морской авиации.
Впервые в качестве наблюдателей в учении примут участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.
March 12, 2024