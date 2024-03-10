В России упал самолет видео; обновлено 14:49
Минобороны России сделало заявление по поводу крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.
«Военный Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Причиной крушения в Ивановской области стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», - говорится в заявлении.
Сообщается, что на месте крушения Ил-76 обнаружены останки пяти человек. Предположительно, остальные члены экипажа и пассажиры находятся внутри.
March 12, 2024
March 12, 2024
March 12, 2024
March 12, 2024
*** 14:24
В Ивановской области России упал самолет, предварительно, это военно-транспортный самолет Ил-76.
Сообщается, что в итоге воздушное судно упало в районе аэродрома в Иваново. Официальных комментариев пока не было.
Другие источники сообщают, что самолет должен был приземлиться на аэродроме Северный вблизи города Иваново, однако упал в лесополосе в районе деревни Подталицы и Богородского кладбища. На борту было 12 человек. Борт наполовину разрушен. Сейчас происходит пожар.
March 12, 2024
March 12, 2024
March 12, 2024
March 12, 2024