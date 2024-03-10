Минобороны России сделало заявление по поводу крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.

«Военный Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной крушения в Ивановской области стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», - говорится в заявлении.

Сообщается, что на месте крушения Ил-76 обнаружены останки пяти человек. Предположительно, остальные члены экипажа и пассажиры находятся внутри.