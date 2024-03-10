Алиев и Токаев в Шуше фото; новость дополнена
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приехали в Шушу, сообщает официальный сайт главы государства.
Главы государств посмотрели памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше в период оккупации. Президентов проинформировали о Генеральном плане города Шуша.
Затем главы государств побывали на роднике Натаван, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Центре творчества выставку «Гейдар Алиев и Карабах».
Далее президенты побывали в мечети Саатлы, Доме-музее Бюльбюля, на Джидыр дюзю, в отеле Yasəmən.