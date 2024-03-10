Запасы воды в Азербайджане сократились почти вдвое

Согласно статистическим данным 2022 года, запасы наземных вод в Азербайджане составили 17 млрд кубометров. Наибольший объем водных ресурсов в стране был зафиксирован в 1960–1990 годах – 30 млрд кубометров. Об этом журналистам сказал советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов.

«Если сравнивать с теми годами, в текущий период водные ресурсы уменьшились на 43 процента.

Ресурсы подземных вод еще предстоит подсчитать. Однако, по приблизительным расчетам, мы обладаем 8 млрд кубометров запасов подземных вод. Часть этих ресурсов находится в Карабахе», - сказал Асад Ширинов, добавив, что на полноводных реках Карабаха будут построены водохранилища.

По словам советника, расширяется поощрение использования альтернативных источников воды. «Для этого в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева мы реализуем проект опреснения морской воды.

Таким образом, введенный в эксплуатацию в Сумгаите опреснительный завод удовлетворит потребности Баку в воде. Второй проект – очистка Говсанской системы аэрации воды. Разрабатываются варианты для повторного использования очищенной воды», - сказал представитель агентства.

Асад Ширинов отметил, что продолжается работа по восстановлению гидротехнических установок, разрушенных армянами в период оккупации.