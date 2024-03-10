Пашинян о «трудном, но важном» диалоге с Эрдоганом

Ереван приветствует, что между главами МИД Армении и Турции существует диалог, а спецпредставители двух стран находятся в постоянном контакте. Об этом на пресс-конференции заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Странно, что две страны, у которых есть общая граница, не общаются друг с другом. И я рад, что сегодня спецпредставители Армении и Турции находятся в постоянном контакте. Существует диалог между главами МИД двух стран. И в общении мы зачастую понимаем, что в некоторых ситуациях мы не совсем точно воспринимаем, что говорит турецкая сторона, а она не всегда понимает нас. И в этом непонимании появляется негативная энергия», - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.

«В наших отношениях с Турцией происходит очень важная вещь, а именно мы говорим друг с другом. И считаю, что с президентом Турции мы имеем диалог. Он очень трудный, но важно, чтобы этот разговор был», - сказал Пашинян.

«По некоторым эпизодам мы друг друга неверно понимаем, и возникает негативная энергия. Но в результате диалога она снижается… Мы должны иметь и имеем с Турцией повестку (урегулирования отношений). Жаль, что она не реализуется с должной скоростью», - цитирует Интерфакс Пашиняна.