Новая должность Гюнель Сафаровой
Экс-председатель Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнель Сафарова назначена заместителем начальника Управления защиты детей при Министерстве науки и образования.
Указ о назначении подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
В 2021-2023 годах Гюнель Сафарова, работавшая председателем Общественного совета при министерстве, была руководителем проектов в таких международных организациях, как Фонд Евразийского сотрудничества, Ассоциация «SOS Детские деревни Азербайджана» и т.д.