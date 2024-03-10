Крупнейший НПЗ России остановил работу из-за атаки дронов
Нижегородский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников остановил крупнейшую первичную установку по переработке нефти.
По данным Reuters, речь идет об установке одного из предприятий ЛУКОЙЛ. По оценке агентства, мощность обеспечивает около 53% от переработки всего завода. ЛУКОЙЛ ситуацию комментировать не стал.
Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что после атаки дронов загорелась одна из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне. На каком именно объекте произошел пожар, Никитин не уточнил. Reuters обращает внимание, что именно в Кстовской промзоне находится завод ЛУКОЙЛ.
Утром 12 марта атаке нескольких десятков беспилотников подверглись 10 российских регионов. Власти Орловской области сообщили о падении дрона на территории нефтехранилища в Орле. Там возник пожар. Большинство беспилотников были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей.
В прошлом году предприятие ЛУКОЙЛа в Нижегородской области перерабатывало почти 16 миллионов тонн нефти, произвело почти пять миллионов тонн бензина, больше пяти с половиной тонн дизельного топлива, 800 тысяч тонн авиакеросина и другие нефтепродукты.