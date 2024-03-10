Министр внутренних дел Грузии, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури провел встречу с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым. На встрече также присутствовали заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи и руководитель аппарата Совета национальной безопасности Гиви Туманишвили, сообщает официальный сайт грузинского МВД.

В рамках встречи стороны обсудили важность активизации сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими ведомствами двух стран. В беседе также были затронуты текущие события в регионе, а также актуальные вопросы в сфере безопасности.

В завершение встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что отношения сотрудничества будут активно продолжены и расширены в будущем по различным направлениям.